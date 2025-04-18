Свердловские паломники отправились в Иерусалим за Благодатным огнем

«В нашем мире очень много чудес, но они бывают неочевидны. Вода на Крещение освящается и какие-то свойства приобретает, но это неочевидно. Не отличишь освященную от неосвященной. Или иконочку освященную от неосвященной. Или дом освященный или нет. А здесь Господь присылает такой знак, такое чудо, которое абсолютно очевидно. И даже привычно для людей, но это знак присутствия Божия на земле, знак непосредственной связи Бога и его народа. То, что огонь прибудет в Екатеринбург, — это связь Бога и нашего города», — обратился владыка.