В Екатеринбурге введут особый противопожарный режим с 19 апреля

Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Целью этого режима является снижение риска лесных пожаров в весенний период.
На время действия данного режима екатеринбуржцам запрещено посещать леса и торфяники. Нельзя разводить открытый огонь, в том числе жарить шашлыки на мангалах, даже на частных участках. Однако, эти ограничения не будут действовать в точках общепита. Кроме того, жителям города запрещено сжигать мусор, сухую траву и солому, а также использовать пиротехнику.
— У собственников частных домов и садоводов должна быть бочка для воды объемом не менее 0,2 кубометра, а также ведро или огнетушитель рядом с домами, — сообщают в мэрии Екатеринбурга.
Спасателями будут проведены учения и рейды, а также организованы дежурства для повышения безопасности. Единая диспетчерская служба будет информировать местное МЧС о возможных происшествиях.