В Екатеринбурге введут особый противопожарный режим с 19 апреля

На время действия данного режима екатеринбуржцам запрещено посещать леса и торфяники. Нельзя разводить открытый огонь, в том числе жарить шашлыки на мангалах, даже на частных участках. Однако, эти ограничения не будут действовать в точках общепита. Кроме того, жителям города запрещено сжигать мусор, сухую траву и солому, а также использовать пиротехнику.