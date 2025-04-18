Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге введут особый противопожарный режим с 19 апреля

С 19 апреля в Екатеринбурге будет введён особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Целью этого режима является снижение риска лесных пожаров в весенний период.

На время действия данного режима екатеринбуржцам запрещено посещать леса и торфяники. Нельзя разводить открытый огонь, в том числе жарить шашлыки на мангалах, даже на частных участках. Однако, эти ограничения не будут действовать в точках общепита. Кроме того, жителям города запрещено сжигать мусор, сухую траву и солому, а также использовать пиротехнику.

— У собственников частных домов и садоводов должна быть бочка для воды объемом не менее 0,2 кубометра, а также ведро или огнетушитель рядом с домами, — сообщают в мэрии Екатеринбурга.

Спасателями будут проведены учения и рейды, а также организованы дежурства для повышения безопасности. Единая диспетчерская служба будет информировать местное МЧС о возможных происшествиях.