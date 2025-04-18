Агент СБУ, задержанный на Кубани, оказался гражданином Белоруссии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае иностранец, готовивший теракт в интересах украинских спецслужб, оказался гражданином Белоруссии, ему также поручили наблюдение за военными объектами на Кубани, следует из видео от ФСБ РФ.
«Я гражданин Белоруссии, был завербован СБУ в декабре 2024 года. Действовал исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка. Мне были поставлены две задачи: наблюдение за военными объектами в Краснодарском крае и диверсия в отношении пункта сбора военнослужащих в городе Новороссийск с применением СВУ (самодельного взрывного устройства — ред.)», — сказал задержанный на видео.
Ранее ФСБ сообщила, что задержанный агент украинских спецслужб в декабре 2024 года был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске.