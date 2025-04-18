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Как работают отделения Почты России в майские праздники в 2025 году

Рассказываем, как меняется график работы почты России в майские праздники и как почтальоны будут разносить почту.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Как работает Почта России в майские праздники в 2025 году
Источник: Почта Росии

Почта России — одна из самых важных компаний в России, которая объединяет людей не только их разных уголков страны, но и мира. Отделения работают практически каждый день по 12 часов, а некоторые из них функционируют 24 часа 365 дней в году.

С приближением майских праздников 2025 года, многие россияне уже планируют свои выходные, путешествия и отправку важных писем или посылок своим друзьям и родственникам в другие города и страны. И чтобы отправления вовремя и без происшествий дошли до адресата, важно знать, когда будут работать отделения Почты России.

Рассказываем, как работает Почта России в майские праздники в 2025 году, какие отделения будут функционировать и будут ли почтальоны разносить посылки и письма.

Будут ли работать отделения почтовой связи на майские праздники

Обычно отделения Почты России не работают в день праздников. Так, в 2024 году 1 и 9 мая стали выходными днями для многих отделений, кроме круглосуточных.

В 2024 году 8 мая отделения работали по сокращенному графику и закрывались на час раньше обычного. Со 2 по 7 мая график почты России совпадал с остальными днями.

Согласно карте, представленной на официальном сайте Почты России, многие отделения в майские праздники в 2025 году будут работать также, как работали в 2024. Все зависит от конкретного заведения. Например, некоторые из них не функционируют не только в 1 и 9 мая, но еще и 30 апреля и закрываются на час для перерыва на обед.

График работы Почты России в майские праздники

Ниже представлен усредненный график работы Почты в майские праздники в России. Обратите внимание, что даты и рабочие часы могут отличаться от расписания отделений в вашем городе или районе. Помимо прочего, у круглосуточных отделений свой график работы.

ДатаРежим работы
30 апреля09:00-19:00
1 мая Выходной день
2 мая09:00-20:00
3-4 мая09:00-19:00
5-7 мая09:00-20:00
8 мая09:00-19:00
9 маяВыходной день


Какие отделения Почты России будут работать в майские праздники

В майские праздники, как и в любые выходные дни, работают круглосуточные отделения Почты России.

Однако, согласно карте на сайте Почты России, некоторые обычные отделения работают в майские праздники по графикам обычного дня. Также обычного режима работы придерживаются почтоматы.

Работают ли почтальоны и доставка в майские праздники

На данный момент информации о работе почтальонов и доставки в майские праздники 2025 года нет, однако имеются данные на 2024 год.

Согласно информации сайта Почты России, в прошлом году в майские праздники почтальоны не разносили письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники Почты доставляли по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

Скорее всего, график работа почтальонов и доставки в мае 2025 года будет совпадать с графиком их работы на майские праздники 2024 года.