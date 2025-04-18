Как работают отделения Почты России в майские праздники в 2025 году

Согласно карте, представленной на официальном сайте Почты России, многие отделения в майские праздники в 2025 году будут работать также, как работали в 2024. Все зависит от конкретного заведения. Например, некоторые из них не функционируют не только в 1 и 9 мая, но еще и 30 апреля и закрываются на час для перерыва на обед.