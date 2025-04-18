Как работают отделения Почты России в майские праздники в 2025 году

Почта России — одна из самых важных компаний в России, которая объединяет людей не только их разных уголков страны, но и мира. Отделения работают практически каждый день по 12 часов, а некоторые из них функционируют 24 часа 365 дней в году.
С приближением майских праздников 2025 года, многие россияне уже планируют свои выходные, путешествия и отправку важных писем или посылок своим друзьям и родственникам в другие города и страны. И чтобы отправления вовремя и без происшествий дошли до адресата, важно знать, когда будут работать отделения Почты России.
Рассказываем, как работает Почта России в майские праздники в 2025 году, какие отделения будут функционировать и будут ли почтальоны разносить посылки и письма.
Будут ли работать отделения почтовой связи на майские праздники
Обычно отделения Почты России не работают в день праздников. Так, в 2024 году 1 и 9 мая стали выходными днями для многих отделений, кроме круглосуточных.
В 2024 году 8 мая отделения работали по сокращенному графику и закрывались на час раньше обычного. Со 2 по 7 мая график почты России совпадал с остальными днями.
Согласно карте, представленной на официальном сайте Почты России, многие отделения в майские праздники в 2025 году будут работать также, как работали в 2024. Все зависит от конкретного заведения. Например, некоторые из них не функционируют не только в 1 и 9 мая, но еще и 30 апреля и закрываются на час для перерыва на обед.
График работы Почты России в майские праздники
Ниже представлен усредненный график работы Почты в майские праздники в России. Обратите внимание, что даты и рабочие часы могут отличаться от расписания отделений в вашем городе или районе. Помимо прочего, у круглосуточных отделений свой график работы.
|Дата
|Режим работы
|30 апреля
|09:00-19:00
|1 мая
|Выходной день
|2 мая
|09:00-20:00
|3-4 мая
|09:00-19:00
|5-7 мая
|09:00-20:00
|8 мая
|09:00-19:00
|9 мая
|Выходной день
Какие отделения Почты России будут работать в майские праздники
В майские праздники, как и в любые выходные дни, работают круглосуточные отделения Почты России.
Однако, согласно карте на сайте Почты России, некоторые обычные отделения работают в майские праздники по графикам обычного дня. Также обычного режима работы придерживаются почтоматы.
Работают ли почтальоны и доставка в майские праздники
На данный момент информации о работе почтальонов и доставки в майские праздники 2025 года нет, однако имеются данные на 2024 год.
Согласно информации сайта Почты России, в прошлом году в майские праздники почтальоны не разносили письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники Почты доставляли по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.
Скорее всего, график работа почтальонов и доставки в мае 2025 года будет совпадать с графиком их работы на майские праздники 2024 года.