Продажу красивых номеров могут легализовать в Нижегородской области

Ранее народные депутаты из Орловской области выступили с предложением установить порядок резервирования госномеров за конкретным человеком через функционал портала «Госуслуги». Стоимость резервирования таких номеров составит от 50 до 600 тысяч рублей, но может быть уменьшена или увеличена регионом не более, чем в 10 раз. Предполагается, что половина средств с продажи пойдет в федеральный бюджет, а вторая половина — в региональный бюджет.