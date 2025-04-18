Продажу красивых номеров могут легализовать в Нижегородской области

Вопросы внедрения легального механизма покупки «красивых» автомобильных номеров обсуждались на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗС Нижегородской области, состоявшемся 17 апреля.
Ранее народные депутаты из Орловской области выступили с предложением установить порядок резервирования госномеров за конкретным человеком через функционал портала «Госуслуги». Стоимость резервирования таких номеров составит от 50 до 600 тысяч рублей, но может быть уменьшена или увеличена регионом не более, чем в 10 раз. Предполагается, что половина средств с продажи пойдет в федеральный бюджет, а вторая половина — в региональный бюджет.
В региональном правительстве инициативу поддержали, но с оговоркой — все средства с продажи номеров должны поступать в региональный бюджет.
— Легализация позволит пополнить бюджеты и даст гражданам возможность получить желаемый номер на «прозрачных» условиях — считает председатель ЗСНО Евгений Люлин — Мы поддерживаем инициативу при условии, что 100% средств останется в бюджете субъекта РФ. Это справедливо, ведь именно регионы несут расходы на инфраструктуру и безопасность дорожного движения".
Председатель профильного комитета Владимир Солдатенков, в свою очередь, отметил, что инициатива требует серьезной проработки. Однако, если все будет сделано грамотно, появится дополнительный источник финансирования для важных социальных программ.