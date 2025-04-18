Задержанный агент СБУ планировал устроить взрыв в здании с военными

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Задержанный в Краснодарском крае гражданин Белоруссии рассказал на видео от ФСБ РФ, что по указу спецслужб Украины должен был произвести взрыв в здании с военными ВС РФ в апреле.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что завербованный спецслужбами Украины иностранец, готовивший теракт в интересах СБУ, задержан в Краснодарском крае. Задержанный рассказал, что является гражданином Белоруссии.
«Данное взрывчатое устройство я закопал по своим координатам. Далее по указу моего куратора СБУ я должен был в начале апреле собрать все компоненты и произвести взрыв здания по сбору военнослужащих Российской Федерации. Это примерно должно было быть в апреле, все компоненты есть», — сказал задержанный на видео.
Он добавил, что имел при себе на бумаге пошаговую инструкцию для сбора самодельного взрывного устройства.