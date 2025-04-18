Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко возложила цветы к мемориалу «Мать-Родина» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В торжественно-траурной церемонии также приняли участие сенаторы и представители парламентов стран-участниц СНГ.

Сегодняшнее торжественное заседание МПА СНГ в Таврическом дворце посветят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пискарёвское мемориальное кладбище — скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда.