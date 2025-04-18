Матвиенко возложила цветы к мемориалу «Мать-Родина» в Петербурге

В торжественно-траурной церемонии также приняли участие сенаторы и представители парламентов стран-участниц СНГ.
Сегодняшнее торжественное заседание МПА СНГ в Таврическом дворце посветят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Пискарёвское мемориальное кладбище — скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда.