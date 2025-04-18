В Башкирии начал действовать особый противопожарный режим.

на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.