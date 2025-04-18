В Башкирии начал действовать особый противопожарный режим.

С сегодняшнего дня на территории Башкирии вводится особый противопожарный режим. Об этом граждан в своих соцсетях предупредил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Он напомнил, что на период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия на землях общего пользования населенных пунктов; выжигать сухую травянистую растительность, пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что за нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены следующие штрафы:
на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.