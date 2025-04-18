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В Иркутске началась обработка парков и скверов от клещей

Общественные пространства станут безопаснее.

Источник: РИА "Новости"

В парках, скверах и на городских кладбищах Иркутска начались обработки травы от клещей. Специалисты уже посетили 16 мест из 43. Работы проводят 14 специалистов, их делят на бригады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Препарат, который распыляют на траву, считается безопасным. Однако горожанам рекомендуют в течение трёх часов после обработки не гулять по участку. Где-то профилактику от клещей проведут дважды.

— Работаем бензиновыми распылителями, у которых напор позволяет обрабатывать до 5 метров в каждую сторону. И электрические есть. Они бесшумные, их используем утром и вечером, — поделился представитель подрядчика Никита Исаев.

Все территории для обработки согласовали с Роспотребнадзором.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, где в Приангарье уже зарегистрированы первые укусы клещей.