Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Большинство (80%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 79% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.
По мнению 80% респондентов, Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Кроме того, 79% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 10% респондентов.
Более половины (54%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 58% граждан, 12% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (44%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, по 3% — за партию «Новые люди» и «Справедливую Россию».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 11−13 апреля 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.
Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.