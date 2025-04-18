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Расписание пригородной электрички изменится в Ростовской области

Из-за ремонтно-путевых работ в Ростовской области изменят расписание пригородные поезда.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пригородные поезда из Ростова в Зимовники, Сальск и Волгодонскую изменят свое расписание на несколько дней. Причиной послужило проведение ремонтно-путевых работ. Об этом сообщили в «СКППК Расписание».

Так, 23 — 24 апреля изменится сообщение Ростов — Волгодонская. Поезд отправится в 16:27, а прибудет в 22:25. В эти же сутки пригородный поезд Зимовники — Ростов отправится в 13:42, а прибудет в 19:24.

24 апреля электричка Ростов — Зимовники отправится в 07:13, а приедет в 13:28. А Ростов — Сальск в путь тронется в 19:19, а доберется до места назначения в 22:30. Сальск — Ростов отправится в 06:14, прибудет в 09:44.