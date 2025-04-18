Расписание пригородной электрички изменится в Ростовской области

24 апреля электричка Ростов — Зимовники отправится в 07:13, а приедет в 13:28. А Ростов — Сальск в путь тронется в 19:19, а доберется до места назначения в 22:30. Сальск — Ростов отправится в 06:14, прибудет в 09:44.