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Жители Красноярска устраивают свалки старых автомобильных покрышек

С улиц Ленинского района убрали 350 шин.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске продолжают уборку шин с улиц города. Вместо того, чтобы сдать их в пункты приема, горожане устраивают стихийные свалки, которые наносят вред окружающей среде. Как рассказали в мэрии, 350 автопокрышек убрали с улиц Ленинского района. За последние три месяца больше всего их было на улицах Тобольская, Волгоградская, Мичурина, переулках Тихий и Затонский, а также проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

Нарушителям грозят штрафы. Гражданам — до 3000 рублей, организациям — до 250 тысяч рублей или полное приостановление деятельности на 90 дней.

Также мобильная бригада убрала незаконно установленные рекламные баннеры, 200 объявлений с домов, скамеек, столбов и остановок.