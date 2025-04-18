Жители Красноярска устраивают свалки старых автомобильных покрышек

В Красноярске продолжают уборку шин с улиц города. Вместо того, чтобы сдать их в пункты приема, горожане устраивают стихийные свалки, которые наносят вред окружающей среде. Как рассказали в мэрии, 350 автопокрышек убрали с улиц Ленинского района. За последние три месяца больше всего их было на улицах Тобольская, Волгоградская, Мичурина, переулках Тихий и Затонский, а также проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».