Создан макет управляемой антенны для систем связи 5G

Увеличение объемов передачи данных через мобильные системы создает необходимость в совершенствовании телекоммуникационных технологий. Особое внимание сегодня уделяется технологиям 5G, для которых нужно создавать высоконаправленные управляемые антенны для базовых станций. Как правило, стандарт связи 5G включает в себя два частотных диапазона: FR1 (0,6−6 ГГц) и FR2 (24−52 ГГц). В некоторых диапазонах частот, особенно в FR2, реализация полностью цифровых антенных решеток оказывается затруднительной.