Создан макет управляемой антенны для систем связи 5G

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали макет управляемой антенны, перспективной для систем связи 5G. Разработка позволит с высокой скоростью передавать большой объем данных в заданные направления за счет электронного сканирования, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разработали макет управляемой антенны на основе гибридной архитектуры в диапазоне 28 ГГц. Как правило, в подобной диаграммообразующей схеме фазовое сканирование осуществляется за счет изменения состояния аналоговых фазовращателей, что позволяет значительно снизить количество цифровых приемопередатчиков в составе системы связи. Такой подход существенно снижает себестоимость антенной системы, упрощает проектирование и позволяет обеспечить достаточную для большинства задач точность формирования диаграммы направленности», — привели в пресс-службе слова младшего научного сотрудника кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры (МИТ), аспиранта кафедры МИТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Игоря Григорьева.
Как отметили в университете, разработку отличает уникальное программное обеспечение и контроллер, созданные в ЛЭТИ. Они позволяют не просто перестраивать направление сигнала, но и вести несколько сигналов одновременно на разных частотах внутри диапазона 5G.
Увеличение объемов передачи данных через мобильные системы создает необходимость в совершенствовании телекоммуникационных технологий. Особое внимание сегодня уделяется технологиям 5G, для которых нужно создавать высоконаправленные управляемые антенны для базовых станций. Как правило, стандарт связи 5G включает в себя два частотных диапазона: FR1 (0,6−6 ГГц) и FR2 (24−52 ГГц). В некоторых диапазонах частот, особенно в FR2, реализация полностью цифровых антенных решеток оказывается затруднительной.
По данным пресс-службы, антенная система ученых ЛЭТИ состоит из трех ключевых элементов: облучателя, фокусирующей линзы и перестраиваемой отражательной фазированной антенной решетки, состоящей из 100 антенных элементов, к которым подводится напряжение с цифро-аналоговых преобразователей. Концепция позволила обеспечить высокую направленность антенной системы и электронное сканирование пространства. Кроме того, для точного управления лучом направленности электромагнитных волн антенна снабжена контроллером и соответствующим программным обеспечением, позволяющим изменять электрические характеристики облучателя.