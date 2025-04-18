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В Петербурге выписали из больницы актёра Илью Деля. Обвиняемая в его ранах под домашним арестом

Актёр Театра имени Ленсовета Илья Дель, получивший два удара ножом в ссоре с любимой, больше не нуждается в постоянном внимании медиков Мариинской больницы.

Как сообщила «Фонтанке» представитель актёра 18 апреля, Деля выписали из больницы, он продолжает курс лечения амбулаторно. Сам он ещё четыре дня назад рассказывал, что готовится вернуться в строй после успешной операции, и благодарил врачей за профессионализм.

40-летнего актёра увезли в больницу с ножевым ранением ночью 12 апреля от дома в центре Петербурга, где живёт его девушка — актриса Театра комедии имени Акимова Александра Дроздова. Медикам Дель сказал, что она схватилась за нож в обоюдном конфликте. Дроздовой вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Согласно материалам, 26-летняя девушка не менее двух раз ударила Деля ножом в грудь. По словам актрисы, бытовой конфликт случился, когда Дель пришёл домой нетрезвым и вёл себя агрессивно. Она настаивает, что испугалась за своего двухлетнего ребёнка и действовала, защищая его. По версии Деля, ребёнок спал в другой комнате и не был замешан в конфликте. 14 апреля суд определил Дроздову под домашний арест.