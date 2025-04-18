В Петербурге выписали из больницы актёра Илью Деля. Обвиняемая в его ранах под домашним арестом

Согласно материалам, 26-летняя девушка не менее двух раз ударила Деля ножом в грудь. По словам актрисы, бытовой конфликт случился, когда Дель пришёл домой нетрезвым и вёл себя агрессивно. Она настаивает, что испугалась за своего двухлетнего ребёнка и действовала, защищая его. По версии Деля, ребёнок спал в другой комнате и не был замешан в конфликте. 14 апреля суд определил Дроздову под домашний арест.