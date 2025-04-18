«Яндекс» предложил ввести единые правила для регулирования аренды самокатов

Ясиновский также предложил верифицировать пользователей через учетную запись на «Госуслугах» — это позволит не допускать к управлению детей и подростков. «В Москве в новом сезоне уже тестируется обязательная верификация перед арендой самоката через портал Mos ID. За первый месяц авторизацию в Mos ID прошло больше 190 тысяч пользователей “Яндекс Go”. Система также не допустила к поездкам 17 тысяч детей и подростков», — добавил он.