Заброшенный участок угрожает микрорайону Владивостока ландшафтными пожарами

По воспоминаниям местных жителей, металлический забор был установлен на участке более 10 лет назад. Раньше там был газон и росли деревья, но деревья уничтожили и за участком не следят, там скапливается мусор, который никто не убирает, и растёт сорная трава, которую никто не косит. Сейчас на участке образовалось большое количество сухостоя, который тоже никто не убирает, есть риск возникновения ландшафтного пожара. Одна из секций забора отогнута, доступ на огороженную территорию не ограничен.
Местные жители, опубликовав в социальных сетях информацию о заборе, который в настоящее время, вероятно, остаётся в чьём-то владении юридически, но является бесхозным фактически, хотят знать, на каком основании была установлена эта конструкция и когда её, наконец, демонтируют, а земельный участок благоустроят.
В МЦУ Владивостока уже отреагировали на публикацию, сообщив, что информация передана в работу специалистам административно-территориального управления района.