В РФ запатентовали метод моделирования литья для двигателестроения

«Наша компьютерная программа позволяет смоделировать ключевой этап изготовления литых деталей еще до запуска реального производства. Компьютерная модель учитывает все возможные отклонения и случайности, а также процессы, происходящие внутри алюминиевой заготовки от момента заливки жидкого сплава до его затвердевания. Благодаря ей инженеры могут заранее увидеть, какой получится структура детали, какими свойствами она будет обладать. Теперь они смогут выявить потенциальные проблемы еще до того, как начнется реальный производственный цикл, принять меры по предотвращению брака», — сказал ученый.