В Минусинске нетрезвый мопедист устроил гонку с полицией

В отношении водителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 12.6 КоАП РФ (управление мотоциклом или мопедом без мотошлемов). Мужчине грозит штраф в размере более 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав.