В Минусинске нетрезвый мопедист устроил гонку с полицией

В Минусинске нетрезвый мопедист устроил гонку с дорожной полицией. Уйти от стражей порядка водитель не смог, сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.
Инспекторы ДПС заметили днём 17 апреля мопедиста без шлема, который при виде полицейских попытался скрыться. В конечном итоге мужчина был задержан.
«Водителем оказался 40-летний местный житель, находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине было предложено пройти освидетельствование, прибор показал 0,932 мг/л», — сообщили в Госавтоинспекции.
В отношении водителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 12.6 КоАП РФ (управление мотоциклом или мопедом без мотошлемов). Мужчине грозит штраф в размере более 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав.