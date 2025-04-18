Теплая и солнечная погода ожидает казахстанцев

Но это еще не все. Как сообщили синоптики, в ближайшие дни в северных и восточных областях сохранятся дожди, и 19 апреля они могут снова перейти в снег. Однако, несмотря на капризы погоды, весна все же продолжит наступление. Температура будет постепенно повышаться, и даже подзатянутая облачность не помешает долгожданному теплу.