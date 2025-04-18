Хабаровчан приглашают поделиться частичкой пасхальной радости

Во все времена на Пасху было принято делиться частичкой радости с теми, кто болен, беден, кто находится в тюрьмах. Вот и нынче в преддверии Светлого Христова Воскресения отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии приглашает хабаровчан принять участие в доброй акции «Пасха для всех», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По сложившейся традиции верующие Елизаветинского храма после праздничной службы утром 20 апреля пойдут в железнодорожную больницу, чтобы поддержать тех, кто там лечится.
Как присоединиться к акции «Пасха для всех»? Принести пасхальный кулич, яйца и сладости на гуманитарный склад, он находится на территории храма. Здесь будут рады также открыткам, сделанным своими руками. Короб для них установлен в притворе храма святой Елизаветы. Все открытки прихожане раздадут в больнице, в военном госпитале для раненых бойцов СВО.
А еще 20 апреля, в день Пасхи, состоится Крестный ход в Хабаровском онкоцентре. К нему можно присоединиться всем желающим. Социальный отдел также навестит на дому в Светлую Седмицу своих подопечных. И, конечно, они придут с подарками.
Пасха — праздник, который продолжается целую неделю. Так что есть время для добрых дел!
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