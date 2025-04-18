Хабаровчан приглашают поделиться частичкой пасхальной радости

Как присоединиться к акции «Пасха для всех»? Принести пасхальный кулич, яйца и сладости на гуманитарный склад, он находится на территории храма. Здесь будут рады также открыткам, сделанным своими руками. Короб для них установлен в притворе храма святой Елизаветы. Все открытки прихожане раздадут в больнице, в военном госпитале для раненых бойцов СВО.