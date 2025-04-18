Турецкая авиакомпания анонсировала время рейсов в Анталью из Омска

С 26 апреля 2025 года из Омска в турецкий курортный город Анталья начнут выполняться регулярные чартерные рейсы. Полёты будет осуществлять авиакомпания Southwind Airlines три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам, рассказали в пресс-службе аэропорта.
Время в пути составит 5 часов 40 минут. Самолёты будут вылетать из Омска в 01:35 и прибывать в Анталью в 04:15 по местному времени. Программа полётов рассчитана до 25 октября 2025 года.
Омичи могут приобрести пакетные туры в Анталью через туристические компании. Параллельно с мая 2025 года из Омска стартуют рейсы на широкофюзеляжных лайнерах Airbus А330 в Санкт-Петербург и Сочи. Эти современные самолёты отличаются повышенным комфортом благодаря трём рядам кресел и двум проходам в салоне.