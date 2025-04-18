Юрий Монаков стал лучшим педагогом доп.образования Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса профессионального мастерства в сфере дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году за победу боролись 58 педагогов, а по итогам состязания победителями стали специалисты из разных уголков региона. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов, а также на повышение престижа профессии. Эти цели соответствуют задачам федерального проекта «Педагоги и наставники» нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«В конкурсе участвовали 27 педагогов дополнительного образования, которые продемонстрировали мастер-классы, провели занятия на тему самореализации и успеха, а также разработали проекты современного образовательного пространства для детей», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Абсолютным победителем конкурса стал педагог Центра эстетического воспитания детей г. Хабаровска Юрий Монаков. Его креативность и преданность делу были высоко оценены жюри, а также коллегами.
«Ваш труд и преданность делу вдохновляют нас всех. Вы доказали, что каждый шаг, сделанный в пользу детей, приносит свет и надежду в их будущее. Пусть ваш путь будет полон новых свершений, и мы верим, что вы достойно представите регион на федеральном уровне», — поздравила победителей начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки Хабаровского края Ирина Ивлева.
Теперь победители конкурса смогут пройти отбор на участие в федеральном этапе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».