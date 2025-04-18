Юрий Монаков стал лучшим педагогом доп.образования Хабаровского края

«Ваш труд и преданность делу вдохновляют нас всех. Вы доказали, что каждый шаг, сделанный в пользу детей, приносит свет и надежду в их будущее. Пусть ваш путь будет полон новых свершений, и мы верим, что вы достойно представите регион на федеральном уровне», — поздравила победителей начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки Хабаровского края Ирина Ивлева.