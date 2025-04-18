В СВО принимают участие 80 парламентариев из Башкирии

Спикер парламента подчеркнул, что выставка организована как дань уважения подвигу коллег, среди которых есть погибшие и раненые. По его словам, четверо депутатов отдали жизнь в ходе боевых действий. Толкачев выразил поддержку тем, кто продолжает участвовать в операции, а также их семьям, пожелав единства и победы республике и всей стране.