В СВО принимают участие 80 парламентариев из Башкирии

В Доме парламента Башкирии начала работать выставка, посвященная депутатам, участвующим в специальной военной операции. Экспозиция, как сообщает пресс-служба Курултая, создана совместно с Республиканским музеем Боевой Славы и включает фотографии и биографические материалы о более чем 80 народных избранниках из разных районов республики.
На открытии выставки, приуроченном к приближающемуся Дню российского парламентаризма и Дню местного самоуправления, присутствовали главы и секретари муниципальных советов.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил историческую значимость СВО и вклад депутатов в защиту страны. Он сообщил, что среди участников спецоперации парламентарии разных возрастов: самому младшему — 21 год, самому старшему — 65 лет.
Спикер парламента подчеркнул, что выставка организована как дань уважения подвигу коллег, среди которых есть погибшие и раненые. По его словам, четверо депутатов отдали жизнь в ходе боевых действий. Толкачев выразил поддержку тем, кто продолжает участвовать в операции, а также их семьям, пожелав единства и победы республике и всей стране.
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