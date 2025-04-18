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Депутат Госдумы Д. Свищев предложил создать резервный фонд РПЛ

По задумке политика, команда должна будет сделать отчисления туда, и в случае финансовых проблем комиссия лиги примет решение о кризисном управлении проблемным клубом.

По задумке политика, команда должна будет сделать отчисления туда, и в случае финансовых проблем комиссия лиги примет решение о кризисном управлении проблемным клубом.

Речь идет о «Химках». Из-за долгов основной состав подмосковного коллектива планирует бойкотировать матч против «Зенита» в рамках 25-го тура Премьер-лиги. До этого его обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1 (12+).

В итоге с командой планировал встретиться президент РПЛ Александр Алаев.

«Такая проблема может в будущем коснуться и других клубов. Большие имиджевые потери. Рассмотрел бы вариант со страховыми начислениями. У нас же есть история с банками. Почему бы коллективам, когда у них стабильное финансирование, не сделать страховые отчисления?», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Добавил: средства можно будет перечислять в некий резервный фонд.

«В случае форс-мажора, с которым столкнулись, комиссия РПЛ принимает решение, что берет на себе кризисное управление. Это один из вариантов. Могут быть другие. Но нельзя, чтобы из-за такой ситуации страдали болельщики, другие команды, имидж лиги. Мы должны обеспечить финансовую стабильность чемпионату и его участникам», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сказал, что иск «РТ-Капитал» уже на 933 млн рублей к «Крыльям» не повлияет на работу волжан.

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