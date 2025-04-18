Депутат Госдумы Д. Свищев предложил создать резервный фонд РПЛ

«Такая проблема может в будущем коснуться и других клубов. Большие имиджевые потери. Рассмотрел бы вариант со страховыми начислениями. У нас же есть история с банками. Почему бы коллективам, когда у них стабильное финансирование, не сделать страховые отчисления?», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.