Жители Приморья пытались разделать тушу кита, разлагающегося на берегу

«Местные жители попробовали разделать тушу мертвого кита, но потом скинули обратно в море, чтобы не разводить антисанитарию на берегу. Кит пока плещется в прибое, чайки его не едят. Какие идеи?» — написал в своем телеграм-канале президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
Он отметил, что скелет млекопитающего можно было бы сохранить, чтобы потом использовать как объект экологической экспозиции. Но для этого его нужно закопать или погрузить на дно моря на глубину не менее 30 метров для мацерации — биологического процесса очистки костей от мягких тканей путем естественного разложения с участием микроорганизмов, морских организмов или почвенных бактерий.
Еще одного мертвого кита обнаружили в бухте Алеут. Туши млекопитающих стали находить после недавно прошедшего шторма. Причины их гибели неизвестны.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на Камчатке спасли выбросившуюся на берег косатку. Измученное на мелководье Охотского моря животное нашли в тяжелом состоянии. Ее поместили в грузовик и увезли для спуска на большую глубину.