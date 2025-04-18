Жители Приморья пытались разделать тушу кита, разлагающегося на берегу

Он отметил, что скелет млекопитающего можно было бы сохранить, чтобы потом использовать как объект экологической экспозиции. Но для этого его нужно закопать или погрузить на дно моря на глубину не менее 30 метров для мацерации — биологического процесса очистки костей от мягких тканей путем естественного разложения с участием микроорганизмов, морских организмов или почвенных бактерий.