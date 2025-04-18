Ярмарка в Хабаровске открывается в районе остановки «Химфармзавод»

В Индустриальном районе Хабаровска в районе остановки «Химфармзавод» начинает работать сезонная торговая ярмарка. Она откроет свои двери 18 апреля и будет работать ежедневно с 8:00 до 17:00 без выходных. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Для предпринимателей действует льготный период. С 18 апреля по 10 мая все торговые места будут бесплатными для тех, кто заранее подал заявку и планирует торговать не меньше 20 дней.
«По погодным условиям предприниматели изъявили желание выйти продавать позже: дачники пока неактивно выезжают на свои участки, поэтому спрос небольшой. Вчера состоялась жеребьевка, желающие приняли в ней участие, места распределились. Заявочный сезон продолжается. Мы будем прислушиваться к участникам ярмарки и принимать соответствующие решения для общего комфорта», — рассказал начальник управления инвестиционного развития городской администрации Руслан Горлов.
Координацию работы ярмарки и контроль соблюдения установленных правил проводит «Дирекция по развитию территорий». На сегодняшний день уже установлена площадка для вывоза твердых бытовых отходов, выставлена охрана, доставлены санитарные кабины.
«Мы планомерно двигаемся по формированию ярмарки. Все практически готово. Большинство торговых рядов уже смонтировано полностью. Завершаются незначительные строительные работы», — рассказал директор МБУ «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев.
Всего на ярмарке будет 80 торговых мест, из которых 20 предназначены для пенсионеров и семей участников СВО, где смогут разместиться около 40 человек.