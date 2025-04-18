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«Кидаются на детей»: красноярцы жалуются на агрессивных собак в Зеленой роще

В Красноярске жители микрорайона «Зеленая роща» пожаловались на агрессивных бродячих собак.

Источник: РИА "Новости"

Фото со стаей из шести уличных псов накануне появилось в социальных сетях.

Автор снимка сообщил, что видел собак на улице Быковского, 11а, неподалеку от детского сада № 73. С его слов, животные часто разгуливают у садика и кидаются там на детей. Пост спровоцировал людей на жаркие споры в комментариях. Пока одни пребывали в полнейшем ужасе от сложившейся ситуации и звонили по номеру 005, другие рьяно защищали бродячих псов.

Источник: Соцсети

«Мы встречали этих собак. Редко, но стоят там. Только вот никогда не видели ни малейшей агрессии от них. Они, наоборот, убегают, как только заметят внимание людей, обращенное к ним», — высказала свою позицию относительно проблемы жительница города под ником Сибирячка Красноярская.

«Ходим в этот сад с сыном регулярно, пока еще ни разу не видели этих собак, поэтому ничего хорошего или плохого сказать о них не могу. А вот постоянный срач под окнами этого дома и бегающие крысы — это ужас какой-то. Такое ощущение, что люди мусор прямо с балконов выкидывают», — отметилась в комментариях под фото с собаками красноярка Анжелика.

После своих высказываний в сети заступники бродячих псов столкнулись с открытой агрессией от земляков:

«Еще и пишут: “Не видно, чтоб кидались, они безобидные”. Вы, придурки, хоть погуглите, как собаки детей и взрослых на улицах разрывают и калечат», — заявила жительница города Ольга.

«Если жалко так собак, заберите их всех к себе. А я не хочу, чтобы возле моего дома бегала стая собак, сегодня они добрые, а завтра нет», — присоединилась к ней красноярка Диана.

Напомним, что с начала этого года в Красноярске стерилизовали 405 бездомных собак, 44 из них выпустили в среду обитания, остальных оставили на пожизненное содержание в приютах или отдали в добрые руки. Уличных псов отлавливают по заявкам, которые горожане оставляют через диспетчеров службы 005 или по телефону 223−85−05. Их проверяют и отрабатывают в течение суток.