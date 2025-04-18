«Кидаются на детей»: красноярцы жалуются на агрессивных собак в Зеленой роще

Фото со стаей из шести уличных псов накануне появилось в социальных сетях.
Автор снимка сообщил, что видел собак на улице Быковского, 11а, неподалеку от детского сада № 73. С его слов, животные часто разгуливают у садика и кидаются там на детей. Пост спровоцировал людей на жаркие споры в комментариях. Пока одни пребывали в полнейшем ужасе от сложившейся ситуации и звонили по номеру 005, другие рьяно защищали бродячих псов.
«Мы встречали этих собак. Редко, но стоят там. Только вот никогда не видели ни малейшей агрессии от них. Они, наоборот, убегают, как только заметят внимание людей, обращенное к ним», — высказала свою позицию относительно проблемы жительница города под ником Сибирячка Красноярская.
«Ходим в этот сад с сыном регулярно, пока еще ни разу не видели этих собак, поэтому ничего хорошего или плохого сказать о них не могу. А вот постоянный срач под окнами этого дома и бегающие крысы — это ужас какой-то. Такое ощущение, что люди мусор прямо с балконов выкидывают», — отметилась в комментариях под фото с собаками красноярка Анжелика.
После своих высказываний в сети заступники бродячих псов столкнулись с открытой агрессией от земляков:
«Еще и пишут: “Не видно, чтоб кидались, они безобидные”. Вы, придурки, хоть погуглите, как собаки детей и взрослых на улицах разрывают и калечат», — заявила жительница города Ольга.
«Если жалко так собак, заберите их всех к себе. А я не хочу, чтобы возле моего дома бегала стая собак, сегодня они добрые, а завтра нет», — присоединилась к ней красноярка Диана.
Напомним, что с начала этого года в Красноярске стерилизовали 405 бездомных собак, 44 из них выпустили в среду обитания, остальных оставили на пожизненное содержание в приютах или отдали в добрые руки. Уличных псов отлавливают по заявкам, которые горожане оставляют через диспетчеров службы 005 или по телефону 223−85−05. Их проверяют и отрабатывают в течение суток.