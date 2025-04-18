«Кидаются на детей»: красноярцы жалуются на агрессивных собак в Зеленой роще

«Ходим в этот сад с сыном регулярно, пока еще ни разу не видели этих собак, поэтому ничего хорошего или плохого сказать о них не могу. А вот постоянный срач под окнами этого дома и бегающие крысы — это ужас какой-то. Такое ощущение, что люди мусор прямо с балконов выкидывают», — отметилась в комментариях под фото с собаками красноярка Анжелика.