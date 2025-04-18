На портале «Молодежь Москвы» открыли страницу к 80-летию Победы

Там отметили, что в одном из разделов всем желающим предлагают прислать рассказы о родственниках и близких людях, которые боролись против фашизма: пехотинцах, летчиках, танкистах, военно-полевых врачах. Истории потом можно будет прочитать на портале. На странице разместили и коллекцию документальных лент, снятых активистами патриотического проекта «Город героев Москва». Кинокартины повествуют о подвигах разведчиков, защитников столицы, героев блокадного Ленинграда и многих других.