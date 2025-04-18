На портале «Молодежь Москвы» открыли страницу к 80-летию Победы

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страницу в честь 80-летия Победы открыли на портале «Молодежь Москвы», сообщили журналистам в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
«На портале “Молодежь Москвы” появилась страница, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на сохранение памяти о защитниках Родины», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что в одном из разделов всем желающим предлагают прислать рассказы о родственниках и близких людях, которые боролись против фашизма: пехотинцах, летчиках, танкистах, военно-полевых врачах. Истории потом можно будет прочитать на портале. На странице разместили и коллекцию документальных лент, снятых активистами патриотического проекта «Город героев Москва». Кинокартины повествуют о подвигах разведчиков, защитников столицы, героев блокадного Ленинграда и многих других.
«Здесь ребята могут поделиться историями о героях своей семьи, посмотреть документальные фильмы, проверить знания и присоединиться к патриотическим акциям», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
В ведомстве добавили, что в отдельном блоке собраны значимые даты, информация о ключевых событиях и символах Победы. Также молодежь сможет пройти познавательный тест. Он разделен на четыре темы: даты, события, личности, культура. Участников с лучшими результатами наградят дипломами и памятными призами. Помимо этого, на сайте собрали информацию о предстоящих патриотических мероприятиях в городе.