Самарские театры взяли призы на фестивале «Театральное Приволжье»

Всего в финале участвовали 28 спектаклей из 14 регионов ПФО. Театр «Аленький цветочек» занял 2-е место в номинации «Лучший детский спектакль». Студия «Галифе» получила 2-е место за «Лучший молодежный спектакль» и победу в номинации «Лучший спектакль о защитниках Отечества» за постановку «Русский характер».