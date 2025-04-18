Самарские театры взяли призы на фестивале «Театральное Приволжье»

В Удмуртии проходит окружной финал фестиваля «Театральное Приволжье». Самарскую область представили два коллектива: образцовый театр кукол «Аленький цветочек» и театр-студия «Галифе».
Всего в финале участвовали 28 спектаклей из 14 регионов ПФО. Театр «Аленький цветочек» занял 2-е место в номинации «Лучший детский спектакль». Студия «Галифе» получила 2-е место за «Лучший молодежный спектакль» и победу в номинации «Лучший спектакль о защитниках Отечества» за постановку «Русский характер».
Фестиваль включает показы спектаклей, мастер-классы и церемонию награждения. «Галифе» представил зрителям спектакль «Русский характер» (6+) — историю о мужестве и подвиге в годы войны.
Ранее мы писали, что 23, 25 и 26 апреля на сцене Самарского театра оперы и балета пройдут гастроли (12+) Большого театра России. Выступления приурочены к 80-летию Победы.
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