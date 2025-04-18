В Ленинском районе Новосибирска без света остались более 100 домов

Ранним утром 18 апреля в Ленинском районе Новосибирска введены плановые отключения электроэнергии, которые коснулись жителей семи улиц.
Согласно данным портала «Мой Новосибирск», временные неудобства испытывают собственники жилья на 1-й Чулымской, Выставочной, Ватутина, Волховской, Суходольной, Тульской и Телецкой улицах.
Интерактивная карта фиксирует отключение электричества как минимум в 128 зданиях, большинство из которых представляют собой частные домовладения. Коммунальные службы проводят ремонтные работы на электросетях.
Напомним, что вечером 17 апреля из-за аварии без ресурса остались жители Заельцовского района Новосибирска.