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В Ленинском районе Новосибирска без света остались более 100 домов

В основном затронут частный сектор.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 18 апреля в Ленинском районе Новосибирска введены плановые отключения электроэнергии, которые коснулись жителей семи улиц.

Согласно данным портала «Мой Новосибирск», временные неудобства испытывают собственники жилья на 1-й Чулымской, Выставочной, Ватутина, Волховской, Суходольной, Тульской и Телецкой улицах.

Интерактивная карта фиксирует отключение электричества как минимум в 128 зданиях, большинство из которых представляют собой частные домовладения. Коммунальные службы проводят ремонтные работы на электросетях.

Напомним, что вечером 17 апреля из-за аварии без ресурса остались жители Заельцовского района Новосибирска.