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Дороги нового поколения начнут строить в Казахстане

Новая технология значительно улучшит качество дорог и снизит их эксплуатационные расходы.

Источник: Baigenews

Казахстан вступает в новую эру дорожного строительства. В 2025 году страна начнёт переход на новый стандарт дорожного покрытия с использованием технологии Superpave (суперасфальт), которая значительно улучшит качество дорог и снизит их эксплуатационные расходы, передаёт BaigeNews.kz. Технология, которая уже зарекомендовала себя в других странах с подобным климатом, обещает долгосрочную экономию и устойчивость к погодным условиям.

Как рассказал Ерик Амирбаев, вице-президент АО «КаздорНИИ», в следующем году будет построено семь опытных участков с новым покрытием в разных регионах Казахстана. Главная особенность Superpave — это учёт местных климатических условий и интенсивности движения, что позволяет адаптировать асфальт под конкретные задачи.

«Мы уверены, что Superpave обеспечит нашим дорогам долговечность и устойчивость даже в условиях жестких температурных колебаний и интенсивного трафика. Этот опыт уже показал свою эффективность в странах с аналогичными климатическими условиями, таких как Россия, США и Канада», — отметил Амирбаев на пресс-конференции в СЦК.

Новый подход в дорожном строительстве не только повысит качество инфраструктуры, но и позволит значительно снизить затраты на её содержание.