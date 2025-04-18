Дороги нового поколения начнут строить в Казахстане

Казахстан вступает в новую эру дорожного строительства. В 2025 году страна начнёт переход на новый стандарт дорожного покрытия с использованием технологии Superpave (суперасфальт), которая значительно улучшит качество дорог и снизит их эксплуатационные расходы, передаёт BaigeNews.kz. Технология, которая уже зарекомендовала себя в других странах с подобным климатом, обещает долгосрочную экономию и устойчивость к погодным условиям.