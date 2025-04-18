Житель Омской области пытался задушить свою 17-летнюю дочь

«В суде установлено, что в вечернее время 25 сентября 2024 г. данный гражданин в состоянии алкогольного опьянения в кухне своего дома, испытывая злобу, обхватил правой рукой шею своей 17-летней дочери и, угрожая убийством, с силой сжал, вследствие чего потерпевшая начала задыхаться. Девочке удалось освободиться только после того, как в конфликт вмешалась её мать», — передает ведомство.