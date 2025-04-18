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Житель Омской области пытался задушить свою 17-летнюю дочь

Девочку успела спасти мама.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Омской области сообщает в пятницу, 18 апреля 2025 года, о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Оконешниковского района. Он признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

«В суде установлено, что в вечернее время 25 сентября 2024 г. данный гражданин в состоянии алкогольного опьянения в кухне своего дома, испытывая злобу, обхватил правой рукой шею своей 17-летней дочери и, угрожая убийством, с силой сжал, вследствие чего потерпевшая начала задыхаться. Девочке удалось освободиться только после того, как в конфликт вмешалась её мать», — передает ведомство.

Потерпевшая девочка, как заявляется, угрозу убийством восприняла реально, опасаясь за свою жизнь.

По данным прокуратуры, отец подтвердил инкриминируемую вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу.