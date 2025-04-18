Мэр Омска Сергей Шелест наградил лучшего мецената города

«Для меня это очень почетно и волнительно. Я люблю свой родной город, хочу, чтобы он становился лучше, чтобы в нем появилось больше знаковых мест, развивались образование, культура, спорт, чтобы наша молодежь приобщалась к прекрасному. И то, что мы уже сделали — памятник Петру I, аллея олимпийских чемпионов, портреты, написанные народным художником России Никасом Сафроновым, полотно Олега Маслова “Основатель Омской крепости Бухгольц И. Д.” и бюст прославленного Александра Михайловича Пушницы — будем дополнять новыми проектами. Омску повезло с мэром. Сергей Николаевич понимает необходимость подобных проектов и всегда их поддерживает», — сказал Сергей Козубенко в беседе с журналистами.