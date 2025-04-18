Мэр Омска Сергей Шелест наградил лучшего мецената города

«Для меня это очень почетно и волнительно. Я люблю свой родной город, хочу, чтобы он становился лучше, чтобы в нем появилось больше знаковых мест, развивались образование, культура, спорт, чтобы наша молодежь приобщалась к прекрасному. И то, что мы уже сделали — памятник Петру I, аллея олимпийских чемпионов, портреты, написанные народным художником России Никасом Сафроновым, полотно Олега Маслова “Основатель Омской крепости Бухгольц И. Д.” и бюст прославленного Александра Михайловича Пушницы — будем дополнять новыми проектами. Омску повезло с мэром. Сергей Николаевич понимает необходимость подобных проектов и всегда их поддерживает», — сказал Сергей Козубенко в беседе с журналистами.
Сам Сергей Шелест в ходе мероприятия отметил, что на сегодня в городе подписано 41 меценатское соглашение: 32 — по развитию муниципальных учреждений, 9 — по развитию территории города Омска. Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут добавил, что среди участников проекта «Меценатство» есть и депутаты, которые успешно совмещают предпринимательскую и общественную деятельность с законотворчеством.
Что касается звания «Меценат года», то второй раз подряд его удостоился генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин. Под его патронатом находятся сразу три учреждения: средняя школа № 81, филиал детского сада № 44 и спортивная школа № 15. Во всех трех выполнен немалый объем работ, стоимость которых исчисляется десятками миллионов рублей.
«Мы делаем это не для мэра, не для себя, мы вкладываем средства в будущее наших детей, — выразил свое мнение главный городской благотворитель, — и конечно, останавливаться на достигнутом не планируем. Будем и дальше заниматься нашими объектами, посмотрим, может быть, возьмемся еще за какие-то. В любом случае, наша компания никогда не бросает начатое дело на половине пути», — подытожил мероприятие Александр Сасин.