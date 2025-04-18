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Лукашенко назвал хореографа Васильева образцом высочайшего профессионализма

Лукашенко обратился к Васильеву, сказав про достижения советской балетной школы.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 18 апреля, назвал народного артиста СССР, хореографа Владимира Васильева образцом высочайшего профессионализма, поздравив его с 85-летием. Об этом информирует пресс-служба президента.

Александр Лукашенко, обращаясь к Васильеву, заметил, что, обладая удивительным талантом, огромной работоспособностью, виртуозным мастерством, артист внес значительный вклад в сохранение, а также приумножение лучших традиций хореографического искусства.

Глава государства обратил внимание, что для молодых артистов Васильев является образцом высочайшего профессионализма, а также олицетворением выдающихся достижений советской балетной школы. Президент выразил уверенность в том, что и далее творчество Васильева будет оказывать содействие в укреплении белорусско-российских культурных связей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народному артисту Ханку, сказав о плодотворной работе.

Вместе с тем мы собрали, как 85-летний Эдуард Ханок поет хиты Анны Асти, Басты, Dabro, «Моя Мишель», Валерии и Юры Шатунова, а видео с ним вирусятся в сети: «Они бросаются ко мне, делают селфи».

Тем временем мы узнали 10 ярких фактов о белорусском композиторе Эдуарде Ханке, которому исполнилось 85 лет: считает себя ученым, поссорился, но благодарен Пугачевой, открыл секрет молодости.