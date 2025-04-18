Лукашенко назвал хореографа Васильева образцом высочайшего профессионализма

Глава государства обратил внимание, что для молодых артистов Васильев является образцом высочайшего профессионализма, а также олицетворением выдающихся достижений советской балетной школы. Президент выразил уверенность в том, что и далее творчество Васильева будет оказывать содействие в укреплении белорусско-российских культурных связей.