В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации органов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации почки и поджелудочной железы, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
«Жительница Подмосковья в возрасте 42 года смогла выносить и родить здорового ребенка после двойной трансплантации органов — почки и поджелудочной железы. С пяти лет пациентка страдала от сахарного диабета, который привел к серьезным осложнениям, в том числе почечной недостаточности. Три года ей пришлось провести на гемодиализе — жизненно необходимой процедуре по очистке крови с помощью специального аппарата, пока в 2019 году ей не сделали операцию по пересадке органов», — отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, трансплантаты прижились хорошо, реакций отторжения не возникло. Спустя пять лет женщина забеременела естественным образом.
Как рассказала заведующая женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева, сахарный диабет после трансплантации почки — показание для прерывания беременности из-за высоких рисков для здоровья матери и ребенка. Тем не менее пациентка не собиралась отказываться от малыша. Несмотря на непростой период вынашивания, путем кесаревого сечения у женщины появился сын.
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