В Подмосковье женщина родила здорового ребенка после трансплантации органов

«Жительница Подмосковья в возрасте 42 года смогла выносить и родить здорового ребенка после двойной трансплантации органов — почки и поджелудочной железы. С пяти лет пациентка страдала от сахарного диабета, который привел к серьезным осложнениям, в том числе почечной недостаточности. Три года ей пришлось провести на гемодиализе — жизненно необходимой процедуре по очистке крови с помощью специального аппарата, пока в 2019 году ей не сделали операцию по пересадке органов», — отметили в ведомстве.