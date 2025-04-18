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Остановлен поиск переставшего выходить на связь 37-летнего мужчины в Перми

Он не отвечал родным с 10 апреля.

Источник: Соцсети

Поиск 37-летнего мужчины, который перестал выходить на связь и исчез, остановлен в Перми, сообщили волонтёры поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей».

Речь идёт о жителе Перми, которого в последний раз видели в Кировском районе города. Сайт perm.aif.ru сообщал, что 16 апреля поисковая организация разместила ориентировку с его фотографией в социальных сетях. Волонтёры рассказывали, что пермяк перестал выходить на связь со своими родственниками 10 апреля и бесследно пропал. Всех неравнодушных жителей Перми просили помочь с поисками.

Среди примет указывали рост, телосложение, цвет глаз и волос мужчины. Одежда, в которой он мог находиться в момент исчезновения, была неизвестна родственникам и поисковому отряду.

Спустя чуть больше недели с пропажи поиск пропавшего пермяка был остановлен.

«Найден! Жив!» — рассказали в «Регион59 — поиск пропавших людей» днём 18 апреля.

Волонтёры не уточнили подробности о том, где находился пропавший, и поблагодарили всех причастных за помощь в поисках мужчины.