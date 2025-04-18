Остановлен поиск переставшего выходить на связь 37-летнего мужчины в Перми

Речь идёт о жителе Перми, которого в последний раз видели в Кировском районе города. Сайт perm.aif.ru сообщал, что 16 апреля поисковая организация разместила ориентировку с его фотографией в социальных сетях. Волонтёры рассказывали, что пермяк перестал выходить на связь со своими родственниками 10 апреля и бесследно пропал. Всех неравнодушных жителей Перми просили помочь с поисками.