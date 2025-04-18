В непогоду в Омске небывало задрали цены на такси

К моменту публикации в Омске наблюдается мощная метель, а стоимость такси немного снизилась по сравнению с утренними показателями, но превышает привычную сумму в 1,5−2 раза. Ожидается, что осадки в виде снега и дождя продлятся в Омске до вечера 18 апреля 2025 года.