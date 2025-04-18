У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев

Напомним, что «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов на калининградском направлении 14 апреля. Глубина продаж составляла шесть месяцев. Билет до Москвы вновь можно было приобрести за 3800 рублей, а до Санкт-Петербурга — за 3500. В офисе перевозчика на площади Победы образовалась очередь за покупкой субсидированных авиабилетов. На следующий день после открытия продаж стало известно, что у авиакомпании закончились льготные билеты на майские праздники.