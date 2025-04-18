ИТ-технологии смогут освоить «непрофильные айтишники»

В этом году обновлена общая концепция обучения на «Цифровой кафедре» Донского государственного технического университета. Теперь здесь смогут учиться только студенты профилей, не относящихся к ИT. Квалификацию получат студенты социально-гуманитарного и инженерно-технического направлений.
Отметим, что кафедра открыта в рамках федеральной программы развития «Приоритет 2030».
Четыре программы из десяти будут переформатированы для всех «непрофильных айтишников» с акцентом на отраслевые задачи. В их число вошли такие направления, как «Разработка прикладных решений на Python», «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Цифровая лингвистика» и другие.
Проект реализуется силами 27 научно-исследовательских подразделений университета, включая филиалы в Таганроге и Шахтах, активно включившимися в работу с текущего учебного года. Примечательно, что в проекте участвуют 130 иностранных студентов.
У «Цифровой кафедры» есть свой ряд достижений — первое место за звание лучшей среди 12 вузов ЮФО и СКФО в 2024 году. В финале Всероссийского марафона цифровых кафедр 2.0. в Москве представлен удачный проект кафедры — «Голосовой ассистент» для развития туристической привлекательности.
— Хочу отметить итоги прошлого года: мы перевыполнили показатели на 106,8%, у нас завершил обучение 2 381 студент. Выдали дипломы 714 обучающимся, большая часть которых прошлого года обучения. В этом учебном году состоялся набор 4 189 студентов, и мы, соответственно, планируем большой выпуск. После первого входного ассессмента, то есть оценки сформированности компетенций, сохранность контингента составила 97%, а после следующего — 99%, — отметил руководитель по проектной работе и научно-исследовательской деятельности Института креативных индустрий Денис Дубовер.
НАША СПРАВКА.
«Цифровая кафедра» — это проект, созданный Министерством науки и высшего образования совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030» и объединяет вузы, готовые предоставить студентам возможность дополнительного обучения. Цель проекта — помочь студентам приобрести новые навыки и знания в области информационных технологий. Участие в «Цифровой кафедре» позволяет студентам обучаться под руководством опытных преподавателей, получить квалификацию в сфере ИT, а также диплом о профессиональной переподготовке.