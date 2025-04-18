ИТ-технологии смогут освоить «непрофильные айтишники»

— Хочу отметить итоги прошлого года: мы перевыполнили показатели на 106,8%, у нас завершил обучение 2 381 студент. Выдали дипломы 714 обучающимся, большая часть которых прошлого года обучения. В этом учебном году состоялся набор 4 189 студентов, и мы, соответственно, планируем большой выпуск. После первого входного ассессмента, то есть оценки сформированности компетенций, сохранность контингента составила 97%, а после следующего — 99%, — отметил руководитель по проектной работе и научно-исследовательской деятельности Института креативных индустрий Денис Дубовер.