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Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми

Авиакомпания Red Wings запускает регулярные перелёты из Нижнего Новгорода в Грузию.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в Международном аэропорту имени В. П. Чкалова. Прямые рейсы будут выполняться сразу в два грузинских города — Тбилиси и Батуми. Полёты в Батуми стартуют с 26 апреля и будут осуществляться по субботам с вылетом в 22:30. Начиная с 28 мая, добавится ещё один рейс по средам. Маршрут в Тбилиси откроется с 29 апреля. Самолёты будут отправляться по вторникам в 16:40, а с 6 июня рейсы добавятся и по пятницам — с вылетом в 8:10. Пассажиров на обоих направлениях будут обслуживать самолёты SSJ-100.

Ранее сообщалось о грядущем запуске авиарейсов из Нижнего Новгорода в Абхазию.