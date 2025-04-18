В Перми будет ограничено движение на перекрестке Мира и Стахановской

С 23:00 18 апреля до 6:00 21 апреля на пересечении улицы Мира и улицы Стахановской в Перми будет ограничено движение транспорта, сообщает минтранс Пермского края.
Как пояснили в ведомстве, ограничение вводится для безопасности дорожного движения — в это время будет проводиться реконструкция трамвайных путей.
В городском дептрансе рассказали, как изменится в связи с ограничением движение общественного транспорта. Автобус № 36 при движении из центра города пойдет в объезд по улице Советской Армии. Автобус № 4 в направлении из центра будет пропускать остановку «Улица Стахановская». Остальные автобусы будут курсировать, разворачиваясь на перекрестке улиц Мира и Снайперов, без исключения остановок по маршруту.