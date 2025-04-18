В Перми будет ограничено движение на перекрестке Мира и Стахановской

В городском дептрансе рассказали, как изменится в связи с ограничением движение общественного транспорта. Автобус № 36 при движении из центра города пойдет в объезд по улице Советской Армии. Автобус № 4 в направлении из центра будет пропускать остановку «Улица Стахановская». Остальные автобусы будут курсировать, разворачиваясь на перекрестке улиц Мира и Снайперов, без исключения остановок по маршруту.