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Патрушев возложил цветы к памятнику, посвященному солдатам ВОВ

Патрушев возложил цветы к памятнику в Архангельске, посвященному солдатам ВОВ.

Источник: © РИА Новости

АРХАНГЕЛЬСК, 18 апр — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Архангельскую область в Архангельске почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.

Патрушев возложил цветы к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941—1945 гг.», установленному на набережной Северной Двины, и поздравил жителей Архангельска с предстоящим 80-летием Великой Победы.

Архангельск был основным портом, через который в годы Великой Отечественной войны поступала помощь в СССР из Европы и США. Место для памятника участникам Северных конвоев было выбрано не случайно. Именно здесь на рейде Северной Двины 31 августа 1941 года встали на якорь корабли и суда первого союзного конвоя «Дервиш». С этого конвоя начались поставки в Советский Союз столь необходимых фронту продовольствия, вооружения, техники, стратегических материалов.