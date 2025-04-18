Патрушев возложил цветы к памятнику, посвященному солдатам ВОВ

Архангельск был основным портом, через который в годы Великой Отечественной войны поступала помощь в СССР из Европы и США. Место для памятника участникам Северных конвоев было выбрано не случайно. Именно здесь на рейде Северной Двины 31 августа 1941 года встали на якорь корабли и суда первого союзного конвоя «Дервиш». С этого конвоя начались поставки в Советский Союз столь необходимых фронту продовольствия, вооружения, техники, стратегических материалов.