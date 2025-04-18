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Какие страны граждане Узбекистана могут посещать без визы — инфографика

В ОАЭ, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней, в России — до 90 дней.

Источник: Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Какие страны могут посещать без визы граждане Узбекистана? Согласно данным онлайн-платформы visaindex.com, обладатели узбекского паспорта могут совершать безвизовые поездки в 62 страны. Однако это не значит, что виза не нужна совсем.

В каждой из указанных в инфографике странах свои визовые правила. К примеру, в ОАЭ, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней, в России — до 90 дней.

В какой-то стране нужна электронная виза, а где-то разрешительный документ необходимо получить по прибытии.

В каких странах узбекистанцы могут находиться без визы до 90 и до 180 дней — в инфографике Sputnik Узбекистан.