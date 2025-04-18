Какие страны граждане Узбекистана могут посещать без визы — инфографика

В каждой из указанных в инфографике странах свои визовые правила. К примеру, в ОАЭ, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней, в России — до 90 дней.