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Самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности в Хабаровском крае

На борту находился 21 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета. Экипаж сообщил о технической неисправности. На борту находился 21 пассажир. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Воздушное судно АН-24 выполняло рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск. После вылета из Николаевска экипаж сообщил о технической проблеме и принял решение вернуться.

«В 13:35 самолет благополучно приземлился в Хабаровске. Никто из людей на борту не пострадал, повреждений у воздушного судна не зафиксировано», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят, как самолет готовили к рейсу, и проследят за соблюдением прав пассажиров.