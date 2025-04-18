Самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности в Хабаровском крае

В Хабаровском крае самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета. Экипаж сообщил о технической неисправности. На борту находился 21 пассажир. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Воздушное судно АН-24 выполняло рейс по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск. После вылета из Николаевска экипаж сообщил о технической проблеме и принял решение вернуться.
«В 13:35 самолет благополучно приземлился в Хабаровске. Никто из людей на борту не пострадал, повреждений у воздушного судна не зафиксировано», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят, как самолет готовили к рейсу, и проследят за соблюдением прав пассажиров.