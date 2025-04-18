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С наступлением тепла клещи все чаще кусают жителей Иркутской области

За прошедшую неделю зарегистрировано 335 новых случаев.
Источник: Комсомольская правда

В больницы Приангарья стали чаще обращаться с укусами клещей. Только за минувшую неделю зарегистрировано 335 новых случаев, а с начала эпидсезона — 469, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— Исследовано 320 клещей, из которых 81 заражен иксодовым клещевым боррелиозом, 2 — вирусным клещевым энцефалитом, 21 — другими клещевыми инфекциями, — уточняют специалисты.

К счастью, случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

В этом году в целях профилактики обработают 3100 га земли.

Важно! На природе всегда пользуйтесь средствами отпугивающих клещей и носите защитную одежду. В случае укуса обратитесь к врачам!

куда обращаться.