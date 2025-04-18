С наступлением тепла клещи все чаще кусают жителей Иркутской области

В больницы Приангарья стали чаще обращаться с укусами клещей. Только за минувшую неделю зарегистрировано 335 новых случаев, а с начала эпидсезона — 469, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.