Пермская верфь после ремонта спустила на воду танкер «Владимир Недорезов»

Корабелы Пермской судоверфи спустили на воду первое судно из числа находящихся на межнавигационном ремонте. С открытием навигации в плавание уйдет танкер «Владимир Недорезов» проекта RT18.
Танкер-бункеровщик продолжит перевозку нефтепродуктов. Вместимость его грузовых танков для дизельного топлива рассчитана на 526 куб. метров, для масел — 56 куб. метров. Длина речного судна составляет 61,3 метра, ширина — 10,4 метра, доковый вес — 520 тонн. Экипаж — семь человек.
После межнавигационного ремонта Пермская судоверфь также спустит на воду: несамоходную бункерную баржу-3264 проекта Р-85А, плавучий кран типа КПЛ-5−30, самоходный паром СП-2 проекта 603, самоходную очистительную станцию ОС-4 проекта 354А/294, буксир-ледокол «Портовый-3» проекта Р-47, баржу-площадку К-2684 проекта № 943, плавучий кран ПК-875 проекта Р-99.
Неделю назад из эллинга судоверфи на открытый стапель передвинули модульный причал С-77. После открытия шлюза Камской ГЭС его отбуксируют в Соликамск для приема круизных теплоходов.