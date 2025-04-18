Внимание водителям: Госавтоинспекция Приморья переходит на усиленный вариант несения службы

Напоминаем, что во Владивостоке будет перекрыто движение по Океанскому проспекту и улице Светланской для крестного хода. А в связи с проведением пасхальных мероприятий на площади Борцов Революции закроют платную парковку перед зданием краевого правительства с 20:00 субботы, 19 апреля, до 22:00 воскресенья, 20 апреля.