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Внимание водителям: Госавтоинспекция Приморья переходит на усиленный вариант несения службы

Госавтоинспекция Приморского края перейдёт на усиленный вариант несения службы 20 апреля, когда в муниципалитетах региона будут проходить массовые мероприятия, приуроченные к Пасхе, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Такие мероприятия традиционно собирают большое число участников, а это приводит к затруднениям в дорожном движении и помехам для пешеходов.

Полицейские будут дежурить возле православных объектов, в обеспечении общественного порядка участковым уполномоченным, инспекторам дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции будут помогать сотрудники частных охранных предприятий и народные дружинники.

Напоминаем, что во Владивостоке будет перекрыто движение по Океанскому проспекту и улице Светланской для крестного хода. А в связи с проведением пасхальных мероприятий на площади Борцов Революции закроют платную парковку перед зданием краевого правительства с 20:00 субботы, 19 апреля, до 22:00 воскресенья, 20 апреля.