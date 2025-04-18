Москва ждет гостей из Беларуси на самый добрый весенний фестиваль — «Пасхальный дар»

С 19 по 30 апреля в Москве пройдет традиционный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». Столица России преобразится, и превратится в большую праздничную площадку фестиваля с уникальными арт-объектами, концертами, благотворительными инициативами и мастер-классами.
Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 19 по 30 апреля.
«Пасхальный дар» — один из самых душевных и добрых фестивалей Москвы! Этот праздник — настоящий калейдоскоп весеннего настроения, традиций, культуры и добрых дел. Если вы давно мечтали познакомиться с Россией и Москвой и открыть для себя ее самобытную культуру, то программа фестиваля вас точно заинтересует. Гостей фестиваля ждут многочисленные мастер-классы, которые понравятся, как взрослым, так и детям: творческие, кулинарные, ботанические, художественные — каждый найдет занятие по душе.
Мероприятия и культурная программа фестиваля понравится как взрослым, так и детям.
Насыщенная культурная программа будет наполнена яркими театральными постановками и музыкальными выступлениями, которые позволят поближе узнать и почувствовать многогранную культурную жизнь России. Спектакли, сценические выступления, инклюзивные театры и музыкальные выступления — все, чтобы окунуться в теплую весеннюю атмосферу праздника.
Культурная программа будет насыщена театральными постановками и музыкальными выступлениями.
«Пасхальный дар» — это фестиваль доброты и заботы. Здесь каждый может стать частью большого дела. Например, познакомиться с животными из приютов, помочь им или даже найти нового пушистого друга. Кроме того, у гостей будет возможность поддержать благотворительные фонды и внести свой вклад в помощь тем, кто особенно нуждается в заботе.
На фестивале можно будет познакомиться с животными из приютов, помочь им или даже найти нового пушистого друга.
Если вы давно мечтали познакомиться с русской кухней и ее традициями, то фестиваль предлагает попробовать традиционные пасхальные угощения: разные виды ароматных куличей, постные блюда, домашние русские сладости, а также сувенирную пасхальную продукцию. А специально для маленьких посетителей фестиваля подготовлены веселые спортивные игры, кукольные представления, творческие мастер-классы и «уроки добра» от благотворительных фондов сделают праздник незабываемым для каждого ребёнка.
Фестиваль «Пасхальный дар» — это не просто фестиваль, это праздник, который объединяет. Он подарит гостям теплую весеннюю атмосферу и позволит познакомиться ближе с Москвой, Россией и почувствовать знаменитое русское гостеприимство. Фестиваль является одним из многих событий в рамках проекта «Московские сезоны». Завораживающие сезонные фестивали проекта станут отличной дестинацией для семейной поездки или соло-путешествия и подарят незабываемые впечатления всем гостям из Беларуси.
Фестиваль «Пасхальный дар» проводится в рамках проекта «Московские сезоны».