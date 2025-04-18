Москва ждет гостей из Беларуси на самый добрый весенний фестиваль — «Пасхальный дар»

«Пасхальный дар» — один из самых душевных и добрых фестивалей Москвы! Этот праздник — настоящий калейдоскоп весеннего настроения, традиций, культуры и добрых дел. Если вы давно мечтали познакомиться с Россией и Москвой и открыть для себя ее самобытную культуру, то программа фестиваля вас точно заинтересует. Гостей фестиваля ждут многочисленные мастер-классы, которые понравятся, как взрослым, так и детям: творческие, кулинарные, ботанические, художественные — каждый найдет занятие по душе.