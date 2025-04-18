Один палаточный лагерь, 916 лагерей с дневным пребыванием детей и 31 загородный стационарный лагерь примут участие в летней оздоровительной кампании в Ростовской области. Об этом говорится на сайте регионального правительства. Сейчас стационарные лагеря благоустраивают свою территорию, проводят ремонт и оснащают себя материально-технической базой, чтобы получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Также с участием МВД, МЧС и Роспотребнадзора организованы проверки антитеррористической и противопожарной защищенности. — В лагерях с дневным пребыванием будут созданы условия для отдыха более 50 тысяч донских школьников, — отметили в сообщении.