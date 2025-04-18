Центральный республиканский субботник в Казани пройдет 26 апреля в новом формате

«Это не просто субботник, а конкурс внутри конкурса. Мы планируем организовать полевую кухню и другие удобства для участников. Для удобства добирающихся на мероприятие будет организован шаттл от станции метро “Проспект Победы”, который будет курсировать с четырьмя рейсами в обе стороны. Также доступен общественный транспорт и станция электричек», — отметил заместитель министра экологии.