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Центральный республиканский субботник в Казани пройдет 26 апреля в новом формате

В этом году центральный республиканский субботник в Казани будет организован в формате квеста Чистые игры, что добавит элемент соревнования в привычный процесс уборки. Об этом на пресс-конференции Татар-информа сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Источник: ИА Татар-информ

Республиканский субботник в Казани пройдет 26 апреля в березовой роще Приволжского района Казани, недалеко от поселка Мирный.

«Это не просто субботник, а конкурс внутри конкурса. Мы планируем организовать полевую кухню и другие удобства для участников. Для удобства добирающихся на мероприятие будет организован шаттл от станции метро “Проспект Победы”, который будет курсировать с четырьмя рейсами в обе стороны. Также доступен общественный транспорт и станция электричек», — отметил заместитель министра экологии.

Егор Тарнавский также отметил положительную тенденцию: количество мест для проведения субботников сокращается, что говорит о том, что чистых территорий становится все больше.

«Мы призываем муниципальные районы поддержать инициативу и провести свои собственные субботники как часть республиканского мероприятия. Это подчеркивает важность совместных усилий по улучшению экологической ситуации в регионе и вовлечению граждан в активные действия по охране окружающей среды», — заключил он.

На обновленном формате субботника вокруг березовой рощи будут предусмотрены:

  • Полевая кухня;
  • Интерактивные площадки;
  • Концертная программа;
  • Высадка саженцев;
  • Награждение самых активных участников.