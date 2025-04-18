Центральный республиканский субботник в Казани пройдет 26 апреля в новом формате

Республиканский субботник в Казани пройдет 26 апреля в березовой роще Приволжского района Казани, недалеко от поселка Мирный.
«Это не просто субботник, а конкурс внутри конкурса. Мы планируем организовать полевую кухню и другие удобства для участников. Для удобства добирающихся на мероприятие будет организован шаттл от станции метро “Проспект Победы”, который будет курсировать с четырьмя рейсами в обе стороны. Также доступен общественный транспорт и станция электричек», — отметил заместитель министра экологии.
Егор Тарнавский также отметил положительную тенденцию: количество мест для проведения субботников сокращается, что говорит о том, что чистых территорий становится все больше.
«Мы призываем муниципальные районы поддержать инициативу и провести свои собственные субботники как часть республиканского мероприятия. Это подчеркивает важность совместных усилий по улучшению экологической ситуации в регионе и вовлечению граждан в активные действия по охране окружающей среды», — заключил он.
На обновленном формате субботника вокруг березовой рощи будут предусмотрены:
- Полевая кухня;
- Интерактивные площадки;
- Концертная программа;
- Высадка саженцев;
- Награждение самых активных участников.